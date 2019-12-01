На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 1 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 1 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1126.338776 грн;

Серебро - 13.179459 грн;

Платина - 696.258272 грн;

Палладий - 1393.289319 грн.

По сравнению с 30 ноября курс всех металлов не изменился.