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Воскресенье, 1 декабря 2019, 06:30 • УНН • 10590
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 1 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 1 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1126.338776 грн;
Серебро - 13.179459 грн;
Платина - 696.258272 грн;
Палладий - 1393.289319 грн.
По сравнению с 30 ноября курс всех металлов не изменился.
Источник: УНН