Куман назвал сборную Украины сильным соперником на Евро-2020

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итоги жребия групповой стадии Евро-2020, по итогам которой команда выступит против Украины и Австрии. Слова специалиста приводит сайт nu.nl, передает УНН.

"Да, мне лучше Австрия, чем Португалия. При всем уважении, но мы знаем, насколько сложным соперником была бы Португалия. Мне нравится, что мы сыграем против команды, с которой редко встречались", - начал Куман.

Специалист отметил, что "желто-синих" нельзя недооценивать и обнаружил уверенность в индивидуальном мастерстве подопечных.

"Нам нельзя недооценивать Украины. Сделаем все, чтобы этого не произошло. В квалификации она играла в одной группе с Португалией и стала первой. Мы знаем, как непросто обыгрывать португальцев. С Шевченко у руля Украины сильно изменилась, это сильная команда. Уже начали изучение украинской сборной. и мы, и украинцы будем проводить товарищеские игры, поэтому материал еще появится. Считаю, что в футболе не так много секретов. Думаю, что вы не можете выигрывать благодаря тактическим схемам. Важно иметь хороший тактический план, но выигрыш приносят индивидуаль но сильные игроки, которых мы имеем", - подчеркнул Куман.

Стоит отметить, что голландцы не попали на Евро-2016 и ЧМ-2018. Так долго в финальных стадиях крупных турниров они не играли с середины 80-х годов, а затем стали чемпионами Европы-1988.

Добавим, Нидерланды проведут все групповые матчи в Амстердаме и стартуют 14 июня именно против Украины.