ООС: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 1 декабря. УНН. 30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов вели огонь неподалеку Новолуганское.

3 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм;

у Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия.

Вчера, 30 ноября, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток был один обстрел, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, российские оккупационные войска осуществили в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, в штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения.