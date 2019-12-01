Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 01 декабря 2019 17:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
8025
Версия для печати

ООС: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 1 декабря. УНН. 30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов вели огонь неподалеку Новолуганское.

3 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм;
у Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия.

Вчера, 30 ноября, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток был один обстрел, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, российские оккупационные войска осуществили в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, в штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.