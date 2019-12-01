На саммите НАТО Трамп встретится с Меркель и Макрона

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона в кулуарах саммита НАТО на следующей неделе в Лондоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Саммит приходится на критический момент для 29 членов военного альянса после жалобы Трампа на то, что слишком многие члены НАТО тратят слишком мало на оборону.

В августе 2019 президент США заявил в Twitter, что "НАТО было чрезвычайно несправедливым по отношению к США". При этом президент представил иллюстрацию расходов стран-членов НАТО на оборону по их ВВП.

Трамп также запланировал встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Саммит запланирован на 3-4 декабря.

Сейчас у Трампа нет запланированных встреч с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, хозяином саммита. В Великобритании 12 декабря пройдут парламентские выборы. Джонсон ранее отметил, что не хочет, чтобы "уважаемые союзники" участвовали в политике Великобритании.

Напомним, Макрон призывает НАТО к более тесному взаимодействию с Россией.