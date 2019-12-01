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Иерархи ПЦУ приняли участие в богослужении вместе со вселенским патриархом в Стамбуле

Иерархи ПЦУ приняли участие в богослужении вместе со вселенским патриархом в Стамбуле

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В субботу состоялась Божественная литургия по случаю праздника в честь апостола Андрея Первозванного архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий сослужил Вселенскому патриарху Варфоломею и папе и патриарху Александрийскому и всей Африки Феодору в Патриаршем храме святого Георгия на Фанаре в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ПЦУ.

Кроме иерархов Константинопольской, Александрийской и Украинской Церквей во время литургии сослужил митрополит Константийский и Аммохостский Василий - иерарх Православной Церкви Кипра. В храме молились паломники из Волынской епархии во главе с митрополитом Луцким и Волынским Михаилом, а протоиерей Владимир Вакин, ректор ВПБА, сослужил за литургией.

За богослужением в храме также присутствовал представитель Римско-Католической Церкви кардинал Курт Кох во главе делегации этой Церкви.

Для Православной Церкви Украины событие, которое объединило в молитве к Господу и Святой Евхаристии представителей разных поместных Православных Церквей, является особой и символической. Ведь сегодня во время литургии совместно почтили Андрея Первозванного, проповедь которого начала распространения христианства на украинских землях.

По окончании Божественной литургии Вселенский Патриарх Варфоломей выразил благодарность всем представителям Поместных Церквей. Его Святейшество с радостью приветствовал украинскую делегацию и пожелал утверждения единой поместной Православной Церкви Украины.

С 29 ноября продолжается официальный визит делегации Православной Церкви Украины к вселенскому патриарху.

Напомним, в Кипрской церкви заявили, что "решение об автокефалии ПЦУ - неканоническое".

Источник: УНН
Теги: церковь, ПЦУ
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