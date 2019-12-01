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Сборная Украины проведет контрольную игру с действующими чемпионами мира

Сборная Украины проведет контрольную игру с действующими чемпионами мира

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В рамках подготовки к Евро-2020 команда Андрея Шевченко встретится с двумя другими участниками чемпионата Европы. Об этом говорится на сайте УАФ, передает УНН.

Как сообщил президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, в Бухаресте, где проходила процедура жеребьевки Евро-2020, была достигнута предварительная договоренность с тренерским штабом национальных сборных Франции и Польши о проведении товарищеских матчей.

Обе встречи "сине-желтые" планируют провести на выезде: во Франции - 27 марта и в Польше - 31 марта.

Заметим, что действующие чемпионы мира французы идут вторыми в рейтинге ФИФА, а поляки - 19-е.

Источник: УНН
Теги: футбол
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