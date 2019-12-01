В Светловодске продолжают ликвидацию аварии теплотрассы

КИЕВ. 1 декабря. УНН. По состоянию на 8:00 1 декабря во Светловодске продолжаются работы по ликвидации локальных порывов силами ремонтных бригад коммунальных предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели ГСЧС в Кировоградской области находятся в полной боевой готовности и постоянно оказывают разностороннюю помощь коммунальным службам и населению. Всего с начала возникновения ЧС бойцы ГСЧС Кировоградщины 28 раз выезжали для откачки воды на местах порывов трубопровода. 488 кубометров воды откачано за это время.

Сейчас и до завершения ЧП в Светловодске в круглосуточном режиме работают 4 мобильных и 2 передвижных пункта обогрева, где получили возможность согреться, подкрепить силы и выпить горячего чая все желающие. В настоящее время более 600 жителей Светловодска воспользовались гостеприимством спасателей.

Ситуация находится на контроле в ГСЧС Украины в Кировоградской области.

Ранее сообщалось, в Светловодске, где возникли проблемы с отоплением, продолжаются работы по налаживанию теплоснабжения, впрочем, без тепла до сих пор 16 жилых домов, два детских сада и школа.

Напомним, 25 ноября стало известно, что в Светловодске через порывы трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.

По факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыли уголовное производство.