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Подрыв отделения банка в Киеве: преступники задержаны

Подрыв отделения банка в Киеве: преступники задержаны

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Правоохранители в городе Киеве задержали подозреваемых в подрыве отделения “Ощадбанка” в Киеве 30 ноября. Об этом сообщил глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве, минувшей ночью, отделения Ощадбанка. Менее суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства”, — написал Пышный.

Он поблагодарил за оперативную и профессиональную работу полиции на всех уровнях.

Напомним, 30 ноября на столичной Русановке неизвестные взорвали отделение “Ощадбанка”.

Ранее Пышный сообщил, что преступниками были похищены 250 тысяч гривен.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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