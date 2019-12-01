Под мостом в Лондоне выбросило кита

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Млекопитающее, предположительно, кит из семейства полосатиков длиной около 10 м, было обнаружено неподвижным на берегу реки Темза под мостом Бэттерси в пятницу, передает УНН со ссылкой на BBC.

Власти порта Лондона (PLA) заявили, что будут “стремиться безопасно извлечь кита” в течение выходных дней.

В PLA считают, что млекопитающее — это малый полосатик, вес которого может достигать 10 тонн.

Иногда их можно встретить в британских водах. Млекопитающие предпочитают более холодные регионы, водятся в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах.

PLA подтвердили, что в пятницу днем во второй половине дня было получено сообщение о появлении крупного млекопитающего в Темзе.

Сообщается, что кит будет отправлен в Лондонский зоопарк для вскрытия.

Как сообщал УНН, британский актер выпил воды из Темзы и впал в кому.