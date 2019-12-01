Спасатели предупреждают украинцев о снеге и гололеде

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине в начале следующей недели. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС, передает УНН.

“По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см”, — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в Карпатах значительное снегообразование снежного покрова высотой 10-20 см.

“На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц”, — отмечают спасатели.

Как сообщал УНН, в Киеве подготовились к зиме, снегоуборочная техника готова к работе.