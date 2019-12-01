Количество погибших в результате смертельного ДТП в Забайкальском крае возросло

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Число погибших при падении автобуса на замерзшую реку Куенга в Забайкальском крае достигло 19 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“В результате аварии погибли 19 человек, пострадали не менее пяти”, — сказали в пресс-службе ведомства.

По данным источника в правоохранительных органах, среди погибших — двое несовершеннолетних.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, врачи Нерчинской и Сретенской больниц. Пострадавших доставляют в Нерчинскую городскую больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек”).

Как сообщал УНН, ранее было известно о 15 погибших и 18 пострадавших в результате ДТП.