В Николаеве избили журналиста

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В субботу в Николаеве неизвестный нанес телесные повреждения журналисту одного из интернет-изданий и скрылся, правоохранители устанавливают личность нападавшего. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.

Так, сообщается, что в субботу, 30 ноября около 22:40 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от корреспондента одного из местных изданий о том, что возле дома по вол. Садовой неизвестный брызнул ему в глаза неизвестным веществом и нанес несколько ударов в лицо, после чего скрылся.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики, после осмотра госпитализировали пострадавшего.

Предварительно, следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины “Умышленное легкое телесное повреждение”, санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Продолжаются первоочередные следственные действия и принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

Как сообщал УНН, на этой неделе в Киеве обокрали Национальный союз журналистов Украины.