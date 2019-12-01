В МИД РФ считают, что встреча Путина и Зеленского в Париже будет "полезной"

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным не будет формальной, так как продёт “на полях” другого мероприятия, но контакт будет “полезен”, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1”, передаёт УНН со ссылкой на пресслужбу МИД РФ.

“Будет встреча в „нормандском формате“: четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в Администрации Президента, есть возможность поговорить В. В. Путину и В. А. Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет „на полях“ другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса В. А. Зеленского, сам украинский лидер видит движение к выполнению Минских договоренностей”, — заявил Лавров.

На вопрос о том, пойдет ли речь о двусторонних отношениях, он ответил, что “здесь все зависит не от нас”.

“Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами “не заржавеет”, — сказал глава МИД РФ.

Напомним, ранее в Кремле предположили, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский во время встречи в Париже 9 декабря могут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.