В Новом Орлеане неизвестный подстрелил десять человек

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Полиция Нового Орлеана заявила, что 10 человек были ранены в результате стрельбы утром в воскресенье, 1 декабря, передает УНН со ссылкой на NBC.

Сообщается, что один человек был задержан возле места происшествия в оживленном коммерческом квартале Canal Street, однако на данный момент остаётся неясным, был ли он связан со стрельбой.

Суперинтендант полиции Шон Фергюсон сообщил, что два человека находятся в критическом состоянии.

Как сообщал УНН, 29 ноября в столице Великобритании произошел теракт на Лондонском мосту.

В результате происшествия два человека погибли, еще три получили ранения.

Экстремистская группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за теракт.