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В Донецкой области в ДТП попал автобус с 50 пассажирами

В Донецкой области в ДТП попал автобус с 50 пассажирами

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Около 18:00 в субботу в Ясиноватском районе Донецкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого 5 человек обратились за медицинской помощью. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Донецкой области, передает УНН.

Так, сообщается, что накануне в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение, что на трассе близ села Новокалиново произошла авария с участием рейсового автобуса.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. В автобусе находилось 50 пассажиров, 5 из них обратились за медицинской помощью.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в России пассажирский автобус упал в реку: погибли как минимум 19 человек.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Донецк и Донецкая область, Украина, Национальная полиция
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