В Швеции самолет разбился возле частного дома

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Пилот пропеллерного самолета погиб в субботу после того, как его транспортное средство врезалось в сад дома в Роннеби не юго-востоке Швеции. Об этом пишет The Local со ссылкой на местную полицию, передаёт УНН.

Так, сообщается, что полиция получила сообщение о крушении около 15:40 вечера по местному времени.

“Небольшой пропеллерный самолет разбился в саду дома в жилом районе Роннеби, в котором проживает около 13 000 человек”, — сообщил пресс-секретарь полиции Рикард Лундквист.

Самолет загорелся после падения. Пожарные смогли достаточно быстро потушить пожар, сообщили в полиции, и никто на земле не пострадал, однако в авиакатастрофе погиб пилот, находившийся в самолете один.

Как сообщал УНН, девять человек, в том числе двое детей, погибли в результате катастрофы небольшого самолета в штате Южная Дакота.