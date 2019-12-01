Лидер УХЛ нанес разгромное поражение действующему чемпиону Украины

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Дружковке состоялся центральный матч 19-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги — донецкий “Донбасс” принимал лидера турнирной таблицы “Кременчуг”, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.

В этом поединке подопечные Сергея Витера при домашних трибунах пытались взять реванш у кременчужан за проигрыш (0:3) на арене “Айсберг”, однако дончанам этого не удалось сделать. И в первую очередь, им помешала блестящая реализация большинства у кременчужан.

Уже в первом периоде поединка, подопечные Александра Савицкого продемонстрировали свое умение розыгрыша лишнего игрока, забросив три шайбы, играя в большинстве. Точными бросками отметились — Владислав Грицко, Вадим Хришпенц и Иван Савченко.

Хоккеисты “Донбасса” пытались противостоять кременчужан, часто используя броски с дальней и средней дистанции, в надежде на добивание нападающих. Но, как следствие, такие действия хозяев площадки ни к чему не привели.

Во втором периоде обе команды продемонстрировали хоккей с вязкой борьбой. Голевые моменты в основном возникали у ворот гостей, где надежно играл Вячеслав Новицкий. Казалось, что команды завершат вторую двадцатиминутку без заброшенных шайб. Но за 5 минут до конца периода отличилась связка дончан Костиков — Карпенко. Первый — отдал, а второй — шедеврально забросил.

В последние минуты, “Донбасс”, прижал “горожан” к их воротам, надеясь забросить еще, но в итоге пропустил — шайбу на свой счет записал экс-защитник донецкого клуба Всеволод Толстушко.

Заключительный отрезок поединка прошел при полном преимуществе дончан. Хоккеисты “Донбасса” пытались использовать всю площадку для развития своих атак. Но у подопечных Витера не получилось больше забросить.

За 2 минуты до конца поединка, “горожане”, использовав ошибку хозяев площадки, забросили итоговую пятую шайбу — голом отметился форвард Глеб Бондарук.

Отмечается что после этого поединка, расстановка в первой тройке не изменилась. “Горожане” после 19 игр набрали 51 очко и заняли первую позицию, на втором месте херсонский “Днепр” (19 игр — 41 очко) и третье место — “Донбасс” (17 игр — 34 очков).