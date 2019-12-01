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В правительстве рассказали о решении проблемы с водоснабжением на Донбассе

В правительстве рассказали о решении проблемы с водоснабжением на Донбассе

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украина имеет технологии, способные решить проблему водоснабжения в проблемных регионах, в частности Донбасса. Об этом заявила в интервью “Радио Свобода” министр развития общин и территорий Алена Бабак, пишет УНН.

“В Украине есть технологии, и они отработаны уже в Алчевске, по очистке шахтных вод. И сегодня представители университета имени Сикорского вместе с представителями бизнеса готовят это предложение по использованию технологии очистки шахтных вод, в частности для Торецка. Я не говорю, что это единственная технология, которая возможна”, — сказала Бабак.

Она добавила, что “на самом деле Донецкая, Луганская, Херсонская области имеют проблему не только отсутствия воды, но если вода даже есть, она имеет очень высокое содержание соли”.

“Поэтому необходимо использовать методики опреснения и методики очистки воды ... Эти проекты не очень дорогие. Я видела, что около 300 тысяч гривен, то есть это не „большие“ проекты”, — отметила министр.

Как сообщал УНН, начиная с 5 ноября, из-за ремонта было остановлено Донецке фильтровальную станцию — КП “Вода Донбасса”, в результате чего временно было прекращено водоснабжение города Авдеевка, поселка Верхнеторецкое и села Васильевка.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Алена Бабак

В тексте упоминаются

Бабак Алена
Бабак Алена
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