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Митрополит Епифаний встретился с главой СБУ: о чем говорили

Митрополит Епифаний встретился с главой СБУ: о чем говорили

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в воскресенье, 1 декабря, провел встречу с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, передает УНН.

Сообщается, что на встрече также присутствовали дипломатический советник Службы безопасности Украины Валерий Гребенюк и представитель юридического отдела ПЦУ Марьян Мартынюк.

Епифаний рассказал достопочтенным гостям о становлении и развитии поместной Украинской Православной Церкви. Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в нашем государстве.

“Было подтверждено общее мнение о том, что все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и на основании действующего украинского законодательства”, — отметили в СБУ.

Также сообщается, что во время встречи речь шла о ситуации в аннексированом Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщал УНН, ранее Епифаний встретился с госсекретарем США Майком Помпео.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Епифаний, ПЦУ, Иван Баканов
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