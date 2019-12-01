Биатлонистка Пидгрушная не сумела завоевать вторую подряд медаль на Кубке IBU

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Первый этап Кубка IBU по биатлону в норвежском Шушене завершала женская гонка преследования, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Украинские надежды на персьют представляли шесть биатлонисток. Ну а непосредственно медальные ожидания можно было связывать с Еленой Пидгрушной и Анной Кривонос, которые удачно выступили во вчерашней гонке.

Пидгрушная, стартовав второй, оказалась на финише восьмой (3 промаха) и около полутора минут отставания от победительницы Элизабет Хогберг из Швеции. Кривонос заняла 22-ю строчку (3). Между ними оказалась Юлия Журавок — 15-я (1).

Другие украинки разместились следующим образом:

23 — Екатерина Бех (0 + 0 + 2 + 0) +2:42.0 мин;

44 — Ольга Абрамова (1 + 2 + 2 + 2) +5:07,9;

48 — Валерия Дмитренко (0 + 1 + 1 + 1) +6:00,4.

Как сообщал УНН, Пидгрушная стала призером на другой гонке этапа Кубка IBU в Шушене.