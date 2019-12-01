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В Киеве в результате обстрела авто погиб трехлетний ребенок

В Киеве в результате обстрела авто погиб трехлетний ребенок

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня, около 17 часов, неизвестный обстрелял автомобиль. В результате от огнестрельного ранения погиб ребенок, мальчик в возрасте трех лет, сообщает УНН.

Происшествие произошло в Шевченковском районе столицы, недалеко от станции метро Львов Толстого.

Неизвестный обстрелял автомобиль Range Rover. В результате полученных ранений мальчик погиб.

Вероятно, киллер целился в отца, который был за рулем автомобиля.

В городе введен план “Сирена”.

Как писал УНН, человек застрелил сожительницу знакомого и убежал в Николаевской области.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Национальная полиция
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