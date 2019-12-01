Новости: Криминал и ЧП
Воскресенье, 1 декабря 2019, 18:22 • Татьяна Юдина • 19230
В Киеве в результате обстрела авто погиб трехлетний ребенок
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня, около 17 часов, неизвестный обстрелял автомобиль. В результате от огнестрельного ранения погиб ребенок, мальчик в возрасте трех лет, сообщает УНН.
Происшествие произошло в Шевченковском районе столицы, недалеко от станции метро Львов Толстого.
Неизвестный обстрелял автомобиль Range Rover. В результате полученных ранений мальчик погиб.
Вероятно, киллер целился в отца, который был за рулем автомобиля.
В городе введен план “Сирена”.
Как писал УНН, человек застрелил сожительницу знакомого и убежал в Николаевской области.
Источник: УНН