Стрельба в Киеве: убит ребенок, полиция привела детали и проводит спецоперацию

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В центре столицы злоумышленник, стрелявший в автомобиль — попал в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете “скорой” по дороге в больницу. Правоохранители проводят спецоперацию. Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

“В 17.15 в Киеве введена специальная полицейскую операцию для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль „Рендж Ровер“ и смертельно ранил мальчика”, — сообщили в полиции.

ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины, отметили правоохранители.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщал УНН, что в воскресенье в Киеве в результате обстрела авто погиб трехлетний ребенок.