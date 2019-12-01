Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 декабря 2019 03:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
49410
Версия для печати

Стрельба в Киеве: убит ребенок, полиция привела детали и проводит спецоперацию

Стрельба в Киеве: убит ребенок, полиция привела детали и проводит спецоперацию

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В центре столицы злоумышленник, стрелявший в автомобиль — попал в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете “скорой” по дороге в больницу. Правоохранители проводят спецоперацию. Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

“В 17.15 в Киеве введена специальная полицейскую операцию для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль „Рендж Ровер“ и смертельно ранил мальчика”, — сообщили в полиции.

ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины, отметили правоохранители.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщал УНН, что в воскресенье в Киеве в результате обстрела авто погиб трехлетний ребенок.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Национальная полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.