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Футболист сборной Украины осуществил результативное действие в Серии А

Футболист сборной Украины осуществил результативное действие в Серии А

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В матче 14-го тура итальянской Серии А “Лечче” полузащитника сборной Украины Евгения Шахова во Флоренции встречался с местной “Фиорентиной”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Наш футболист вышел на поле со стартовых минут, сыграл полный матч и отметился результативным пасом на Андреа Ла Мантию, а сама встреча закончилась победой его команды со счетом 1:0.

Сейчас, имея в активе 14 очков, “Лечче” занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Серии А.

Добавим, что в этом сезоне Шахов провел в составе итальянского клуба девять поединков и отметился двумя голевыми передачами.

Источник: УНН
Теги: футбол
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