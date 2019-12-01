На Харьковщине задержали иностранца за совершение разбойного нападения и убийства женщины

КИЕВ. 1 декабря. УНН. На этой неделе 41-летний гражданин Грузии с целью наживы нанес несколько смертельных ранений ножом женщине, снял с нее ювелирные украшения и скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

Так, 27 ноября в Люботынское отделение полиции поступило сообщение о том, что в квартире в поселке Песочин родственники обнаружили тело 64-летней хозяйки дома.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные раны, а также отсутствие ее мобильного телефона.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 41-летний гражданин Грузии, который временно арендовал комнату в квартире погибшей.

Как было установлено, 27 ноября около 05:00 злоумышленник напал на потерпевшую, несколько раз ударил ее ножом, а когда женщина перестала подавать признаки жизни, снял с нее цепочку и кольца.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, в Киеве оперативники в течение суток задержали подозреваемых в подрыве банкомата и похищении денег — ими оказались 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков.