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Парламент Ирака принял отставку премьера из-за протестов

Парламент Ирака принял отставку премьера из-за протестов

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Парламент Ирака одобрил отставку премьер-министра страны Аделя Абдель Махди, сообщает телеканал Aljazeera, пишет УНН.

Решение было принято в парламенте без голосования, поскольку процедура не предусмотрена конституцией страны. Спикер Мухаммед аль-Халбуси сообщил, что парламентарии обратятся к президенту республики Бархаму Салеху, чтобы он выдвинул кандидатуру нового премьер-министра в соответствии с 76-й статьей конституции Ирака.

Махди объявил о намерении уйти в отставку 29 ноября. Это решение он объяснил массовыми протестами, которые идут в Ираке с начала октября. Протестующие выступают против коррупции, безработицы и нищеты. По информации Bloomberg, из-за стычек с полицией с начала октября в стране погибли 30 человек. 30 ноября кабинет министров Ирака одобрил отставку Махди.

Адель Абдель Махди занял пост премьер-министра Ирака после парламентских выборов в 2018 году.

Как писал УНН, в Ираке продолжаются антиправительственные протесты несмотря на заявление премьера об отставке.

Источник: УНН
Теги: протесты, Ирак
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