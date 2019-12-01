Стрельба в Киеве: полиция пока что разыскивает одного подозреваемого

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Столичной стражи порядка сейчас разыскивают одного подозреваемого, который устроил стрельбу на на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, пишет УНН со ссылкой на комментарий для журналистов пресс-офицера Шевченковского управления полиции столицы Анны Зубровой.

На вопрос журналистов, стрелял один ли человек, она ответила: “Стрелял один, разыскиваем пока что одного человека”.

Она также добавила, что пока не может навести другие детали, ведь на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Как писал УНН ранее, в центре столицы злоумышленник, стрелявший в автомобиль — попал в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете “скорой” по дороге в больницу.