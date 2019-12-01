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Украинские боксеры завоевали 11 наград на турнире в Сербии

Украинские боксеры завоевали 11 наград на турнире в Сербии

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Мужская национальная сборная Украины по боксу продемонстрировала высокий результат на международной арене, а именно в Сербии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

На этот раз “желто-голубая” команда получила первенство в командном зачете на традиционном международном турнире, одном из наиболее престижных международных стартов — “Golden Gloves 2019”.

По результатам интересных и напряженных поединков в активе наших боксеров: три золота, три серебра и пять бронзовых медалей, обладателями которых стали:

“Золото”:

  • Весовая категория 69 кг — Виктор Петров
  • Весовая категория 91 кг — Роберт Мартон
  • Весовая категория 91 кг — Виктор Выхрист


“Серебро”:

  • Весовая категория 57 кг — Олег Чулячеев
  • Весовая категория 69Б кг — Максим Пилипец
  • Весовая категория 91 кг — Сергей Горскова

“Бронза”:

  • Весовая категория 52 кг — Ростислав Белостоцкий
  • Весовая категория 63А кг — Ярослав Харциз
  • Весовая категория 63Б кг — Александр Меленюк
  • Весовая категория 81 кг — Степан Грекул
  • Весовая категория 91 кг — Андрей Городецкий.

Кроме того медалей наши боксеры положили в копилку сборной Украины две важные награды:

  • Кубком “За лучшую технику” был награжден лидер нашей команды в весе до 69 кг — Виктор Петров
  • Кубок “Лучшего боксера соревнований” получил супертяжеловес Виктор Выхрист.

Стоит отметить, что 62-й по счету турнир в Сербии собрал в этом году участников из 17 стран.

Источник: УНН
Теги: бокс
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