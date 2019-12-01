Украинские боксеры завоевали 11 наград на турнире в Сербии
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Мужская национальная сборная Украины по боксу продемонстрировала высокий результат на международной арене, а именно в Сербии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
На этот раз “желто-голубая” команда получила первенство в командном зачете на традиционном международном турнире, одном из наиболее престижных международных стартов — “Golden Gloves 2019”.
По результатам интересных и напряженных поединков в активе наших боксеров: три золота, три серебра и пять бронзовых медалей, обладателями которых стали:
“Золото”:
- Весовая категория 69 кг — Виктор Петров
- Весовая категория 91 кг — Роберт Мартон
- Весовая категория 91 кг — Виктор Выхрист
“Серебро”:
- Весовая категория 57 кг — Олег Чулячеев
- Весовая категория 69Б кг — Максим Пилипец
- Весовая категория 91 кг — Сергей Горскова
“Бронза”:
- Весовая категория 52 кг — Ростислав Белостоцкий
- Весовая категория 63А кг — Ярослав Харциз
- Весовая категория 63Б кг — Александр Меленюк
- Весовая категория 81 кг — Степан Грекул
- Весовая категория 91 кг — Андрей Городецкий.
Кроме того медалей наши боксеры положили в копилку сборной Украины две важные награды:
- Кубком “За лучшую технику” был награжден лидер нашей команды в весе до 69 кг — Виктор Петров
- Кубок “Лучшего боксера соревнований” получил супертяжеловес Виктор Выхрист.
Стоит отметить, что 62-й по счету турнир в Сербии собрал в этом году участников из 17 стран.