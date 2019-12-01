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Немецкое издание Bild узнало детали американских санкций против "Северного потока-2"

Немецкое издание Bild узнало детали американских санкций против "Северного потока-2"

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Ограничения в адрес проекта “Северный поток-2”, которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша, отмечает УНН.

В частности, под правила, которые ограничат доступ европейских компаний на американский рынок, может подпасть швейцарская Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. Bild указывает, что под угрозой находятся и несколько немецких компаний, которые работают вместе с Газпромом. Издание добавляет, что ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.

О подобных планах в конце ноября сообщало издание Defense News со ссылкой на того же Риша. Последний объяснил, что положение о санкциях против компаний, участвующих в “Северном потоке-2”, будет добавлено в законопроект о военном бюджете США по той причине, что на подготовку какого-то отдельного санкционного документа нет времени, учитывая тот факт, что трубопровод скорее всего достроят в ближайшие несколько месяцев.

Defense News предполагало, что санкции будут близки к акту “О защите энергетической безопасности Европы” и коснутся в основном тех компаний, которые будут предоставлять свои специализированные суда для укладки труб. Однако собеседник Bild заявил, что целью является полное прекращение строительства. “Если никто ничего не будет делать, то никто и не пострадает”, — добавил он.

Как писал УНН ранее, в Польше задержали бывших членов правления газовой компании через контракты с РФ.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Германия, СМИ, Северный поток-2
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