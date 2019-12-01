Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 декабря 2019 03:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
8850
Версия для печати

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Число жертв аварии с участием туристического автобуса, которая произошла в воскресенье на северо-западе Туниса возросло до 24. Об этом сообщил информационный портал Webdo со ссылкой на источник в кризисном штабе, передает УНН.

По словам того же источника, “с учетом тяжелого характера травм у ряда пострадавших в ДТП, а также их критического состояния нельзя исключать, что число жертв может еще возрасти”.

Место аварии посетил президент Туниса Каис Саид в сопровождении действующего премьер-министра Юсефа Шахеда, возглавившего кризисный штаб. Саид призвал местные власти провести реконструкцию аварийного участка трассы, чтобы в будущем избежать аналогичных ДТП.

По предварительным данным, туристический автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону у населенного пункта Амдун (провинция Беджа). В качестве основной версии ДТП следствие рассматривает превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы.

Как писал УНН ранее, в аварии с автобусом в Тунисе погибли более 20 туристов.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Тунис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.