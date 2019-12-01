Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Число жертв аварии с участием туристического автобуса, которая произошла в воскресенье на северо-западе Туниса возросло до 24. Об этом сообщил информационный портал Webdo со ссылкой на источник в кризисном штабе, передает УНН.

По словам того же источника, “с учетом тяжелого характера травм у ряда пострадавших в ДТП, а также их критического состояния нельзя исключать, что число жертв может еще возрасти”.

Место аварии посетил президент Туниса Каис Саид в сопровождении действующего премьер-министра Юсефа Шахеда, возглавившего кризисный штаб. Саид призвал местные власти провести реконструкцию аварийного участка трассы, чтобы в будущем избежать аналогичных ДТП.

По предварительным данным, туристический автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону у населенного пункта Амдун (провинция Беджа). В качестве основной версии ДТП следствие рассматривает превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы.

Как писал УНН ранее, в аварии с автобусом в Тунисе погибли более 20 туристов.