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Во Львове подростки обстреляли жилой дом

Во Львове подростки обстреляли жилой дом

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Во Львове двое подростков обстреляли окна жилого дома на улице Владимира Великого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовщины.

"Накануне, около 15 часов, патрульных вызвали жильцы дома с улицы Владимира Великого и сообщили, что кто-то стреляет по окнам. Инспекторы установили, что выстрелы произведены из недостроенного здания, расположенного напротив, уже на соседней улице Княгини Ольги.

Обследовав заброшенную здание полицейские обнаружили двух парней возрастом 14 и 15 лет. На вопрос, что они там делают, ответили, что решили пострелять по бутылкам. У младшего был при себе предмет, похожий на пистолет, а также газовый баллончик "Терен 4".

На место происшествия вызвали маму парня, следователей и эксперта", - сообщили в прикольной полиции.

Напомним, в Нидерландах арестовали подростков, которые обстреляли поезда.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, стрельба
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