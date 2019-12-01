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Дания впервые объявила Гренландию главным приоритетом нацбезопасности

Дания впервые объявила Гренландию главным приоритетом нацбезопасности

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Дания впервые объявила обеспечения безопасности Гренландии важнее такие угрозы, как терроризм или киберпреступность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Служба оборонной разведки связала изменение приоритетов с желанием президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию.

Гренландия является частью Дании, но имеет значительную автономию, в частности свободу заключения торговых соглашений с другими странами. В 1985 году Гренландия вышла из состава Европейского экономического сообщества. Китай уже подписал с ними договоры о разработке местных месторождений.

Напомним, Дания усиливает обороноспособность Гренландии на фоне намерений Трампа.

Источник: УНН
Теги: Дания
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