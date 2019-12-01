Над территорией мятежной провинции Камеруна обстреляли пассажирский самолет

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Пассажирский самолет авиакомпании Cameroon Airlines был обстрелян при подлете к аэропорту города Баменда на северо-западе Камеруна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Самолет приземлился благополучно, жертв и пострадавших нет, ущерб оценивается", - говорится в заявлении руководства Cameroon Airlines. Авиалайнер совершал регулярный рейс из экономической столицы Камеруна города Дуала в Баменду - административный центр Северо-Западного региона страны.

BBC сообщило, что в обшивке самолета есть пулевые пробоины.

Осенью 2016 года в расположенных на северо-западе страны двух англоязычных провинциях Камеруна, большинство населения которого говорит на французском языке, начались волнения. В конце 2017 года они переросли в вооруженную борьбу, а несколько месяцев спустя лидер оппозиции Юлиус Аюк Табе объявил себя президентом самопровозглашенной "Республики Амбазония".

Согласно подсчетам гуманитарных организаций, в ходе происходящих с 2016 года столкновений в Камеруне погибли 3 тысячи человек, еще около 500 тысяч стали беженцами.

Напомним, в Камеруне боевики "Боко Харам" убили водителя автобуса и похитили семь пассажиров.