В Киевской области разыскали пропавшего священника, который ушел на сутки в лес молиться

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Священнослужителя, который накануне исчез в Бородянском районе, нашли. Об этом сообщил руководитель полиции области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Как сообщил правоохранителям разыскиваемый: "ходил и молился в лесу".

Напомним, в поисковой операции было задействовано 120 сотрудников полиции, также помогала община. Сообщение об исчезновении священника было получено 30 ноября.