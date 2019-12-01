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Воскресенье, 1 декабря 2019, 23:50 • Денис Масликов • 7020
В Киевской области разыскали пропавшего священника, который ушел на сутки в лес молиться
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Священнослужителя, который накануне исчез в Бородянском районе, нашли. Об этом сообщил руководитель полиции области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает УНН.
Как сообщил правоохранителям разыскиваемый: "ходил и молился в лесу".
Напомним, в поисковой операции было задействовано 120 сотрудников полиции, также помогала община. Сообщение об исчезновении священника было получено 30 ноября.
Источник: УНН