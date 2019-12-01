Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 декабря 2019 03:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7020
Версия для печати

В Киевской области разыскали пропавшего священника, который ушел на сутки в лес молиться

В Киевской области разыскали пропавшего священника, который ушел на сутки в лес молиться

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Священнослужителя, который накануне исчез в Бородянском районе, нашли. Об этом сообщил руководитель полиции области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Как сообщил правоохранителям разыскиваемый: "ходил и молился в лесу".

Напомним, в поисковой операции было задействовано 120 сотрудников полиции, также помогала община. Сообщение об исчезновении священника было получено 30 ноября.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, священник
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.