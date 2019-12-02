Биатлонистка Семеренко попала в топ-10 спринта Кубка мира

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Женским спринтом подошел к завершению соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Остерсунде, сообщает УНН.

На первую строчку в заочной борьбе вышла итальянка Вирер, которая с одной незакрытой мишенью опередила авторе "серебра" норвежку Марте Олсби Ройселанд на 8,6 с. Тройку замкнула чешка Маркета Давыдова (2) +11,9 с.

Лучшей из украинок стала Вита Семеренко в которой один промах и 41,1 с отставание. Ее сестра Валентина заняла 24-ю строчку (1) +1:04,5 мин. Дарья Блашка финишировала 42-й (1), Анастасия Меркушина (2) - 49-я, а Надежда Белкина 66-(2).

Отметим, календарь соревнований этапа в Остерсунде теперь дает спортсменам возможность двухдневного отдыха, а уже в среду, 4 декабря, соревнования продолжатся индивидуальной гонкой у мужчин.