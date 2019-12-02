В Берлине ограбили музей истории спецслужбы Штази

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Грабители проникли в музей полиции Штази в Берлине 1 декабря, заявила местная полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По заявлению полиции, воры попали в здание через окно первого этажа поздно вечером 30 ноября или же рано утром 1 декабря.

Воры "разбили несколько витрин и похитили несколько медалей и драгоценности", а затем исчезли незамеченными, сообщают правоохранители.

Лишь утром 1 декабря один из сотрудников музея Штази заметил разбитые витрины в выставочном зале и известил полицию.

Музей расположен в бывшем здании Министерства государственной безопасности Германской демократической республики - спецслужбы, известной под сокращенным названием "Штази". Она тесно сотрудничала с Комитетом государственной безопасности СССР во времена, когда восточная Германия была подконтрольна Советскому союзу.

Ограбление произошло через несколько дней после другого громкого случае - похищение драгоценностей начала 18-го века из музея "Зеленый свод" в немецком Дрездене.

Напомним, в Берлине во время лекции убили сына экс-президента ФРГ.