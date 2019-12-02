Протестующие в Ираке второй раз за неделю подожгли консульство Ирана

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Антиправительственные протестующие в южном ираксьскому городе Наджаф и декабря вновь подожгли консульство Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Иракцы в Багдаде и на преимущественно шиитском юге страны продолжают уличные акции с требованиями увеличить количество рабочих мест, положить конец коррупции и улучшить социальные услуги.

Сейчас количество погибших в ходе протестов составляет более 400 человек.

Протесты не утихли и после того, как стало известно об отставке правительства премьер-министра Аделя Абдель Махди. Многие иракцев считают, что Иран поддерживал правительство Магди.

Напомним, первый поджог произошел 27 ноября. Тогда толпа подожгла дипломатическое представительство Ирана, скандируя "Долой Иран из Ирака". А за три недели до того митингующие напали на другое иранское консультво в городе Карбала.