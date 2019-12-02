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Более сотни членов группировки ИГ показались правительства Афганистана

Более сотни членов группировки ИГ показались правительства Афганистана

КИЕВ. 2 декабря. УНН. 113 членов экстремистской группировки "Исламское государство" сдались правительству Афганистана 1 декабря в районе Ачин провинции Нанґархар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно заявлению 201-го корпуса Национальной армии Афганистана, среди сдавшихся - 49 боевиков "ИГ", 21 женщина и 43 ребенка.

Военные также утверждают, что члены "Исламского государства" сдали представителям безопасности служб 35 единиц оружия.

Десятки представителей группировки и их семьи жили в районы Шинвари и других районах провинции Нангґархар с тех пор, как "ИД" заявила о своем присутствии в Афганистане в 2014 году.

Боевики "Исламского государства" воевали как с правительственными войсками, так и с другим группировкам "Талибан", а также взяли на себя ответственность за ряд нападений на гражданских лиц в этой стране.

Напомним, ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, ИГ
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