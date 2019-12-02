Бросок с сиреной Петрова принес "Киев-Баскет" победу над "Днепром"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В первый день зимы "Киев-Баскет" обыграл "Днепр" в выездном противостоянии Суперлиги Украины, передает корреспондент УНН.

Судьба довольно равной игры по счету решалась на заключительных минутах: центровой Вячеслав Петров получил передачу от Богдана Близнюка и за метр до трехочковой линии с сиреной попал в кольцо несмотря на бросок с высокой траекторией через руки Максима Корниенко - 78:75 в пользу столичного клуба.

Статистика:

"Днепр": Дугат 4 очка + 9 передач, Закурдаев 7, Глебов 6, Тимофеенко 11 + 5 подборов, Корниенко 13 + 11 подборов - старт; Чумаков, Шундель 10 Санон 16 + 9 подборов, Фесенко 8

"Киев-Баскет": Шепард 9 очков + 7 подборов + 6 передач, Близнюк 15 + 4 подбора + 3 перехвата, Крутоус 2, Петров 20 + 8 подборов + 4 передачи, Коренюк 10 + 5 подборов - старт; Кондраков 6, Хилл 9 + 6 подборов, Павлов 2, Пустозвонов, Эдвин 5 + 5 подборов.

Заметим, в другом противостоянии вечера "Харьковские Соколы" завоевали первую победу в лиге в игре с "Черкасские Мавпы" - 77:72.