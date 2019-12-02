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Тысячи просителей убежища вернулись в Германию после депортации

Тысячи просителей убежища вернулись в Германию после депортации

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Тысячи просителей убежища, проживающих в ФРГ, ранее депортированных или добровольно покинувших страну, но которые вернулись и снова просят убежища. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Welt am Sonntag и DW.

В частности, по состоянию на 30 октября в Германии находились 4916 просителей убежища, которые с 2012 года уже дважды попадали в страну, затем были депортированы или выехали добровольно, но вернулись и подали заявку на убежище в третий раз. Четвертый пытаются получить убежище 1023 просители, которые находятся в ФРГ, а 294 человек подали заявку на убежище уже пять или более раз.

Впрочем, это лишь небольшая часть от общего количества заявок. Согласно данным немецкого статистического видмоства, в период с 2010 по 2018 год в поиске убежища в ФРГ прибыли 1,78 миллиона человек.

Несколько недель назад министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер анонсировал законопроект, который позволит содержания в тюрьмах иностранцев с запретом на повторный въезд в течение срока рассмотрения заявки на убежище.

Напомним, в Харьковской области разоблачили пограничников и таможенников на содействии нелегальной миграции в РФ.

Источник: УНН
Теги: Германия, убежище, мигранты
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