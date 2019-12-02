Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 06 декабря 2019 03:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
12585
Версия для печати

В Житомирской области сгорело помещение кафе-бара

В Житомирской области сгорело помещение кафе-бара

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В воскресенье в 10:32 в Службу спасения 101 поступило сообщение от очевидца о пожаре в помещении кафе-бара в с. Выступовичи Овручского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На момент прибытия дежурного караула пожарных горел перекрытия в месте, где проходит дымовой канал прибора печного отопления. Существовала угроза опрокидывания огня на соседние кафе, поэтому было принято решение привлечь дополнительный боевой расчет. Кроме того тушения затрудняло отсутствие рядом водоисточника. 6 раз спасателям пришлось ездить на дозаправку водой.

Силами бойцов ДСНС в 11:26 пожар был локализован, а в 14:00 ликвидирован. Огнем полностью уничтожено помещение кафе-бара площадью 60 кв.м.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пожара на рядом расположенные 2 помещения кафе. Вследствие термического воздействия огня повреждена внутренняя отделка и стену одного из заведений.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Окончательные обстоятельства устанавливаются специалистами.

Напомним, из-за бездомного в Житомире горели 11 сараев.

Источник: УНН
Теги: Житомир и Житомирская область, пожары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.