Число жертв стрельбы в Мексике возросло до 21

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Количество погибших в результате столкновений между полицией и вооруженными членами банды выросла до 21. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Правительство северного штата Коауила заявил, что местные силовики убили в воскресенье семь вооруженных, добавив еще 10 других были застрелены во время обменов в небольшом городке Вилла Юнион недалеко от границы Техаса.

Четверо полицейских также были убиты и шестеро раненых во время перестрелок в субботу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике в результате столкновения полиции и наркокартеля погибли 14 человек.