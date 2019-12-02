Премьер-министр Мальты отложил свою отставку из-за убийства журналистки

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, который подает в отставку из-за убийства журналистки, заявил, что не собирается уходить немедленно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Мускат попросит свою правящую Лейбористскую партию начать процесс в следующем месяце для выбора нового лидера страны.

"В телевизионном обращении в воскресенье вечером Мускат сказал, что не собирается уходить немедленно, а объявил о процессе по замене его, который начнется 12 января", - говорится в сообщении.

Это вызвало критику со стороны некоторых оппонентов, которые сказали, что он должен уйти прямо сейчас.

Напомним, правительство Мальты провело экстренное заседание в связи с убийством журналистки.