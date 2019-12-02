Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 декабря 2019 11:33
Получить тестовый доступ
Заседание комитета ВР по вопросам экономического развития
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
8295
Версия для печати

Под Одессой столкнулись маршрутка и легковушка, травмированы восемь человек

Под Одессой столкнулись маршрутка и легковушка, травмированы восемь человек

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В поселке Александровка произошло столкновение маршрутного такси сообщением Одесса - Черноморск и легкового автомобиля Hyundai Sonata, который ехал во встречном направлении. Погибших в аварии нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ЧП в Одесской области.

По предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, женщина - водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

В результате столкновения с маршрутным такси были травмированы восемь человек. Им оказана медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, в Одесской области полицейский насмерть сбил пешехода.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Одесса и Одесская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.