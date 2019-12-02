Под Одессой столкнулись маршрутка и легковушка, травмированы восемь человек

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В поселке Александровка произошло столкновение маршрутного такси сообщением Одесса - Черноморск и легкового автомобиля Hyundai Sonata, который ехал во встречном направлении. Погибших в аварии нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ЧП в Одесской области.

По предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, женщина - водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

В результате столкновения с маршрутным такси были травмированы восемь человек. Им оказана медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, в Одесской области полицейский насмерть сбил пешехода.