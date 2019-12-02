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Шестая победа подряд вывела "Лестер" на второе место АПЛ

Шестая победа подряд вывела "Лестер" на второе место АПЛ

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В матче 14-го тура Английской Премьер-лиги "Лестер Сити" обыграл "Эвертон" на стадионе "Кинг Пауэр", сообщает УНН со ссылкой на сайт "лис".

На гол Ричарлисона (22 мин) в составе "Лестера" ответили Джейми Варди (68) и Ихеаначо аж на 4 компенсированной минуте к поединку - 2:1.

Для "лис" данная победа стала уже шестой подряд, а поражение для "ирисок" - второй подряд.
"Лестер" набрал 32 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Эвертон" (14 пунктов) - на 17-м месте.

Добавим, что все остальные три поединка вечера завершились мировым:

"Вулверхэмптон" - "Шеффилд" 1:1
"Норвич" - "Арсенал" 2:2
"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" 2:2.

Источник: УНН
Теги: футбол
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