Официальный курс гривны установлен на уровне 23,97 грн/доллар

КИЕВ. 2 декабря. УНН. На 2 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 декабря установлены на таком уровне:

23.972276 грн за доллар;

26.326354 грн за евро;

0.374090 грн за российский рубль;

30.890412 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 1 декабря курс всех указанных валют снизился.