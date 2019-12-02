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Понедельник, 2 декабря 2019, 06:15 • УНН • 7800
Официальный курс гривны установлен на уровне 23,97 грн/доллар
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На 2 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 декабря установлены на таком уровне:
23.972276 грн за доллар;
26.326354 грн за евро;
0.374090 грн за российский рубль;
30.890412 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 декабря курс всех указанных валют снизился.
Источник: УНН