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Официальный курс гривны установлен на уровне 23,97 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 23,97 грн/доллар

КИЕВ. 2 декабря. УНН. На 2 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 декабря установлены на таком уровне:

23.972276 грн за доллар;

26.326354 грн за евро;

0.374090 грн за российский рубль;

30.890412 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 1 декабря курс всех указанных валют снизился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс гривны
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