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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 2 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 2 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1122.447636 грн;

Серебро - 13.059955 грн;

Платина - 685.946659 грн;

Палладий - 1412.741806 грн.

По сравнению с 1 декабря курс всех металлов снизился, кроме палладия, который вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, золото
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