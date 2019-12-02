Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 декабря 2019 11:32
Получить тестовый доступ
Заседание комитета ВР по вопросам экономического развития
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
8085
Версия для печати

В Запорожье во время пожара погибла женщина с 11-летней внучкой

В Запорожье во время пожара погибла женщина с 11-летней внучкой

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 2 декабря. УНН. Трагедия произошла в воскресенье в 4 утра. Огонь унес жизни 56-летней женщины и ее 11-летней внучки. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.

Причину пожара и обстоятельства происшествия выясняются. А вот неравнодушные соседи уже объявили сбор средств на похороны семьи.

Напомним, в Запорожье в продуктовом палатке сгорел человек.

В Сумской области во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела двух мужчин.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, пожары, жертвы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.