В Запорожье во время пожара погибла женщина с 11-летней внучкой

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 2 декабря. УНН. Трагедия произошла в воскресенье в 4 утра. Огонь унес жизни 56-летней женщины и ее 11-летней внучки. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.

Причину пожара и обстоятельства происшествия выясняются. А вот неравнодушные соседи уже объявили сбор средств на похороны семьи.

Напомним, в Запорожье в продуктовом палатке сгорел человек.

В Сумской области во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела двух мужчин.