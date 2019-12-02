Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 декабря 2019 11:32
Получить тестовый доступ
Заседание комитета ВР по вопросам экономического развития
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
6840
Версия для печати

Британец Хэмилтон победил на заключительном этапе сезона "Формулы-1"

Британец Хэмилтон победил на заключительном этапе сезона "Формулы-1"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного Гран-при "Формулы-1" текущего сезона в Абу-Даби, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Формулы-1".

Хэмилтон уже ранее гарантировал себе победу в сезоне соревнований, но и на этот раз финишировал первым на трассе в Абу-Даби. Второе место у Макса Ферстаппена ( "Ред Булл") +16,768 с. Тройку призеров замкнул Шарль Леклер ( "Феррари") +43,435 с.

Четвертым к финишу пришел Валттери Боттас ( "Мерседес"). Пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал 5-м.

В общем зачете пилотов первое место занял шестикратный чемпион мира Хэмилтон (413 очков). Боттас - второй (326). Макс Ферстаппен - третий (278).

Добавим, что победителем Кубка конструкторов стала команда "Мерседес" (739 баллов), "Феррари" занял вторую строчку (504), "Ред Булл" (417).

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.