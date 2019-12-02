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Понедельник, 2 декабря 2019, 08:14 • Сергей Куркович • 4995
Четыре слэм-данка не спасли "Атланту" от очередного поражения в НБА
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В рамках матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон Рокетс" разгромил "Атланту Хоукс", передает корреспондент УНН.
В первой половине баталии украинцу удалось отработать безошибочно в реализации бросков - 5/5 с игры причем четыре попадания были оформлены слэм-данками. В целом статистика украинца составила 12 очков (6/7 двухочковые) при 1 подборе. Однако его команда была разгромлена - 111:158.
Стоит отметить, что в "Рокетс" 60 очков набрал Джеймс Харден.
Добавим, "Хокс" остались на дне таблицы Восточной конференции.
Источник: УНН