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Четыре слэм-данка не спасли "Атланту" от очередного поражения в НБА

Четыре слэм-данка не спасли "Атланту" от очередного поражения в НБА

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В рамках матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон Рокетс" разгромил "Атланту Хоукс", передает корреспондент УНН.

В первой половине баталии украинцу удалось отработать безошибочно в реализации бросков - 5/5 с игры причем четыре попадания были оформлены слэм-данками. В целом статистика украинца составила 12 очков (6/7 двухочковые) при 1 подборе. Однако его команда была разгромлена - 111:158.

Стоит отметить, что в "Рокетс" 60 очков набрал Джеймс Харден.

Добавим, "Хокс" остались на дне таблицы Восточной конференции.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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