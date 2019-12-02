Мировые цены на нефть выросли

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром выросли в цене до 61,33 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,39%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,16 доллара за баррель, прибавив 1,79%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.